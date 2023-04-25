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وزارة الخارجية تؤكد إجلاء 1539 مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 06:37 م
وزارة الخارجية تؤكد إجلاء 1539 مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء إجلاء 446 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البرى، و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.

 

هذا، وجارى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من احدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الاوضاع الامنية هناك.


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