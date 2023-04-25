اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

في الربع الأول من 2023..

الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:30 م
الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين وزارة الصحة والسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 2 مليون و965 ألف خدمة صحية ودعم نفسي ومشورة للشباب والفتيات المترددين على العيادات صديقة الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 1200 عيادة، وتشمل التثقيف الصحي والتعريف بفترة المراهقة، إضافة إلى التشجيع على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، والتوعية بالتغذية السليمة.
 
من جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن إجمالي التردد من الفئات المستهدفة، بلغ مليون و162 ألف من الذكور والإناث في الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا، موضحًا أن أعلى معدلات التردد في الفئة من 20 إلى 24 عامًا.
 
وتابع "عبدالرازق" أن الخدمات شملت مليون و71 ألف و910 جلسة توعية، ومليون و93 ألف و449 خدمة صحية، و799 ألف و386 مشورة صحية، مشيرَا إلى إحالة 440 من الشباب والفتيات إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لتلقي العلاج المتقدم اللازم لحالتهم الصحية.
 
يُذكر، أنّ جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، كما يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن (15335).

الصحة

برنامج العيادات الصديقة للشباب

العيادات الصديقة

الشباب

المراهقين



الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تناقش إنشاء عيادات صديقة الشباب والمراهقين بـ28 مركزا ووحدة صحية

الخميس، 16 فبراير 2023 05:23 م

"الصحة" تكشف عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين.. الوزارة: تجهيز 2500 عيادة بوحدات المحافظات والكشف والعلاج بالمجان.. حسام عبد الغفار: تقدم 10 خدمات أبرزها الوقاية من الأمراض المزمنة

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:00 ص

الصحة: تقديم خدمات التثقيف الصحى لـ925 ألفا بالعيادات الصديقة للشباب والمراهقين

الخميس، 12 يناير 2023 11:23 ص

العيادات الصديقة للشباب بالفيوم.. توعية وتثقيف وفحوصات طبية.. فيديو

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:00 ص

محافظ الفيوم يدشن فعاليات المشاركة المجتمعية لدعم برنامج العيادات الصديقة للشباب

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة