اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 06:31 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب وليد عبد السلام

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان للدور الثانى

التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس

الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين

التعليم تعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمصريين بالسودان

التعليم تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للرابع الابتدائى ودرجة الاختبار
 
المالية: الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالمبادرة
 
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية قريبًا و35 برنامجا دراسيا بتخصصات مختلفة
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

السودان

اخبار السودان



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