حصاد الوزارات.. التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان للدور الثانى
التعليم توضح موقف الطلاب العائدين من السودان بشأن الامتحانات والالتحاق بالمدارس
الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين
التعليم تعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمصريين بالسودان
التعليم تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للرابع الابتدائى ودرجة الاختبار
المالية: الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالمبادرة
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية قريبًا و35 برنامجا دراسيا بتخصصات مختلفة
القوى العاملة: تحويل القائمة الـ123 من مستحقات الضمان الاجتماعى لـ53 مصريا غادروا الأردن
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