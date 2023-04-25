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التعليم تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للرابع الابتدائى ودرجة الاختبار

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:29 ص
التعليم تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للرابع الابتدائى ودرجة الاختبار امتحانات - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، فى مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، مؤكدة على أن الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب. 
 
وأكد المركز القومي للامتحانات، أن تصحيح الكراسة الامتحانية لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023 من 30 درجة، تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة.
 
وأشار المركز القومي للامتحانات، تتكون المجموعة الأولي من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين وهي كالتالي:- 
 
الأعداد والعمليات
- تتضمن الأعداد والعمليات 13 مفردة .
 
- المعايير:- فهم الأعداد وطرق تمثيلها والعلاقات بينها وتتضمن 3 مفردات
 
- فهم العمليات علي الأعداد والعلاقات بينها 3 مفردات
 
- توظيف العمليات علي الأعداد والعلاقات بينها في حل المشكلات الرياضية والحياتية 4 مفردات
 
- استخدام أدوات وأستراتيجات ملائمة الحساب بمهارة وتقدير مدي معقولية النتائج التي يحصل عليها 3 مفردات. 
 
الهندسة 
- تتضمن الهندسة 5 مفردات . 
 
المعايير:- يحلل خواص أشكال هندسية ثنائية وثلاثية البعد ويتعرف العلاقات بينها 2 مفردات.
 
- يحل مشكلات رياضية وحياتية مستخدماً الحس المكاني والتحويلات الهندسية «2 مفردات».
 
- تنمية القدرات العقلية وتكوين اتجاهات إيجابية نحو دراسة الهندسة «مفردة واحدة». 
 
القياس 
- يتضمن 3 مفردات . 
 
- يقيم خواص الأشياء القابلة للقياس ووحداته وأنظمته وعملياته.
 
- يطبق طرقاً وأدوات وقوانين مناسبة لتحديد القياسات.
 
- يحل مشكلات رياضية وحياتية مستعيناً بمعلوماته ومهاراته في القياس.
 
الإحصاء والاحتمال 
- تتضمن 5 مفردات. 
 
- يطرح تساؤلات ويجيب عنها من خلال جمع بيانات مناسبة وتنظيمها وتمثيلها.
 
- يتحقق من صحة الأدلة المتوافرة من البيانات ويتواصل إلي استناجات صحيحة منها.
 
- يتعرف علي المفاهيم الأساسية للاحتمال ويستخدمها في حل المشكلات.

التربية والتعليم

مواصفة امتحان مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي

امتحانات الفصل الدراسي الثانى



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