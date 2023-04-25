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التعليم تعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمصريين بالسودان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:26 م
التعليم تعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمصريين بالسودان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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الدكتور رضا حجازي يوجه الادارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لتسهيل إجراءات دخولهم امتحانات نهاية العام داخل جمهورية مصر العربية.

 
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرا لمستجدات الظروف الراهنة التي تمر بها دولة السودان الشقيق، وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.
 
كما وجه الدكتور رضا حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
 
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

التربية والتعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية بالسودان

اخبار مصر



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