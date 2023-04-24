الصلع عند الذكور مقابل فقدان الشعر عند الإناث أسباب صحية اعرفها

كتب – حسام الشقويرى

على الرغم من أن حالة الصلع يمكن أن تصيب أي شخص ، إلا أن هناك اختلافات واضحة بين الأشخاص الذين يولدون ذكرًا أو أنثى في العمر الذي يبدأ فيه النحافة ، وأجزاء فروة الرأس التي يؤثر عليها ، والحالات الصحية الأخرى المرتبطة بها. حيث يعانى يعاني ما يصل إلى نصف الرجال والنساء من تساقط الشعر الوراثي وفقا لما نشره موقع everydayhealth

فيما يلي خمسة اختلافات بين نمط الصلع عند الذكور والإناث:

1 - بالمقارنة مع النساء ، يمكن أن يحدث تساقط الشعر للرجال في سن أصغر

بينما يرى الدكتور براوننج أحيانًا مراهقين مصابين بالثعلبة الأندروجينية في وقت مبكر ، فإن السن الأكثر شيوعًا لبدء تساقط الشعر هو في الثلاثينيات من العمر ، كما يقول. في الواقع ، بحلول سن 35 ، يعاني ثلثا الرجال الأمريكيين من بعض تساقط الشعر ، وفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية .

عادة ما تحتفظ النساء بأقفالهن لفترة أطول قليلاً. "النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر بعد حوالي 10 إلى 15 سنة من الرجال ؛ تبدأ النساء في سن اليأس برؤية المزيد من آثار تساقط الشعر .

2 - يؤثر تساقط الشعر على أجزاء مختلفة من فروة الرأس عند الرجال مقارنة بالنساء ، ولا تؤثر الصلع الوراثي على كل بصيلات شعر في فروة رأسك. هذا هو السبب في أن الرجال يميلون إلى النحافة في مقدمة الرأس وتاجه ، بينما تنحني النساء في الجزء العلوي من فروة الرأس.

بالنسبة للنساء ، يختلف هذا النمط: "عادةً ما يتم الحفاظ على خط الشعر الأمامي ، وهناك اتساع للجزء المركزي الذي يتطور إلى ترقق أكثر انتشارًا" ، كما تقول شوشانا مارمون ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، أستاذ مساعد ومدير الأبحاث السريرية في القسم طب الأمراض الجلدية في كلية نيويورك الطبية في مدينة نيويورك. وتضيف أن الصلع الكلي نادر الحدوث.

3. عند الرجال والنساء ، تميل الظروف الصحية المختلفة إلى لعب دور

تلعب الوراثة دورًا رئيسيًا في تطور تساقط الشعر. إذا كان لديك اختلاف في جين AR ، فإن بصيلات شعرك تكون أكثر حساسية للأندروجين المسمى ديهدروتستوستيرون (DHT) ، وهو أحد مشتقات هرمون التستوستيرون. تؤدي المستويات العالية من الديهدروتستوستيرون إلى بصيلات شعر أرق وأقصر مما قد يؤدي في النهاية إلى توقف نمو الشعر.

4 - قد يؤدي الاستمرار في العلاج ببدائل التستوستيرون إلى تعزيز تساقط الشعر لدى الرجال

5 - قد تختلف توصيات علاج تساقط الشعر بين الرجال والنساء

لكل من الرجال والنساء ، أحد المعايير الذهبية لعلاج الصلع الوراثي هو المينوكسيديل وللرجال هو موضعي متوفر في 5 % من قوة مينوكسيديل. ومع ذلك ، سيكون للنساء الاختيار بين 2 و 5 % من منتجات المينوكسيديل