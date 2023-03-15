6 فوائد صحية لتناول الذرة.. أبرزها علاج النحافة وفقر الدم

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الذرة عادة من الخضراوات ولكنها في الواقع حبوب غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، على الرغم من الذرة ذات اللون الأصفر شائعة جدًا في جميع أنحاء العالم، تحتوي حبات بذور الذرة على غالبية العناصر الغذائية وهي الأجزاء الأكثر استهلاكًا، قد تحتوي الذرة على نسبة عالية من السكر(السكروز) ولكن هناك العديد من الخصائص الأخرى لهذه الحبوب التي يجب عدم إغفالها، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الفوائد الصحية للذرة



1. يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم



الذرة غنية بفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، يساعد في الحد من خطر الإصابة بفقر الدم ، من خلال توفير ما يكفي من العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء الطازجة، وفقًا لأخصائيي التغذية ، يحتوي كوب واحد من الذرة النيئة على 125 سعرًا حراريًا ، و 27 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 4 جرام من البروتين ، و 9 جرام من السكر ، و 2 جرام من الدهون ، و 75 ملليجرام من الحديد.

2. محسن الطاقة



إذا كنت رياضيًا ، فقم بتضمين الذرة في وجباتك كثيرًا، تحتوي الذرة على الكربوهيدرات المعقدة التي يتم هضمها بوتيرة أبطأ ، والتي بدورها توفر الطاقة لفترة أطول من الوقت، ينتج كوب واحد من الذرة حوالي 29 جرامًا من الكربوهيدرات التي لا توفر فقط الطاقة البدنيةولكنه يضمن حسن سير عمل الدماغ والجهاز العصبي.

3. علاج للنحافة



يمكن أن يكون إضافة صحية لوجباتك إذا كنت ترغب في اكتساب بضعة كيلوجراماتن إن تناول الدهون غير المرغوب فيها والدهون السيئة لن يؤدي إلا إلى مشاكل صحية أخرى على المدى الطويل، مع الذرة ، لا تحصل فقط على سعرات حرارية صحية ، بل تحصل أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والألياف عالية الجودة .

4. خفض نسبة السكر في الدم ومستوى الكوليسترول



الذرة الحلوة وزيت الذرة يزيد من تدفق الدم، يقلل من امتصاص الكوليسترول وينظم الأنسولين ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكر ومرضى الكوليسترول، إنها غنية بالكربوهيدرات ، وهي مصدر رائع للطاقة، تحتوي الذرة على نسبة عالية من العناصر الغذائية ، فهي غنية جدًا بفيتامين ب 1 وفيتامين ب 5 وفيتامين ج ، مما يساعد في مكافحة الأمراض وتوليد خلايا جديدة،تساعد الذرة الغنية بالألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق تقليل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر أيضًا.

5. مفيدة أثناء الحمل



لها عدد من الفوائد أثناء الحمل لكل من الأم والطفل، الذرة غنية بحمض الفوليك ، وتحتوي على زياكسانثين الذي يقلل من مخاطر التشوهات الخلقية ، يمكن أن تحمي الطفل من الضمور العضلي والمشاكل الفسيولوجية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، فإنه يهدئ الإمساك ، وهو مصدر قلق شائع جدًا للأمهات الحوامل.

6. الحفاظ على بشرة صحية



تحتوي الذرة على فيتامين C والليكوبين (مضادات الأكسدة) التي تزيد من إنتاج الكولاجين وتمنع الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية من إتلاف الجلد، إلى جانب تناولها ، يمكن استخدام منتجاتها مثل زيت الذرة ونشا الذرة مباشرة على الجلد وغالبًا ما تستخدم كعنصر في العديد من مستحضرات التجميل.