حصاد الوزارات.. الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة
إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. تبدأ الخميس المقبل
الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
الإفتاء: إعلان رؤية هلال شوال بصفحتنا على الفيس بوك مساء الخميس
التعليم تحدد 10 إجراءات لعقد امتحانات الثانوى العام للترم الثانى.. اعرف تفاصيل
الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى المنوفية والبحيرة
بروتوكول تعاون بين جامعتى الملك سلمان والسويس لتعزيز التعاون على المستوى البحثى
"التضامن" توجه بتيسير صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"
لجنة إيراد النهر تجتمع لمتابعة موقف النيل وإجراءات إدارة الموارد المائية
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