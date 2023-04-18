اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وزارة الصحة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة
إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. تبدأ الخميس المقبل
الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
الإفتاء: إعلان رؤية هلال شوال بصفحتنا على الفيس بوك مساء الخميس
التعليم تحدد 10 إجراءات لعقد امتحانات الثانوى العام للترم الثانى.. اعرف تفاصيل
الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى المنوفية والبحيرة
بروتوكول تعاون بين جامعتى الملك سلمان والسويس لتعزيز التعاون على المستوى البحثى
"التضامن" توجه بتيسير صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

 


الصحة

التعليم

اخبار مصر

التعليم العالى

حصاد الوزارات



الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك

الأحد، 16 أبريل 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. غدا آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. تخصيص زيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة لتلقى الخدمة الطبية

الأحد، 09 أبريل 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه

الجمعة، 07 أبريل 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة