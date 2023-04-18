اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:39 م
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التضامن تستعرض تطور آليات تصنيف الإعاقة وطرق التطبيق فى الدول

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:44 م
التضامن تستعرض تطور آليات تصنيف الإعاقة وطرق التطبيق فى الدول جانب من لقاء وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمة الإسكوا
كتب مدحت وهبة

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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الإسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسياESCWA "ورشة عمل بعنوان " تطور آليات تصنيف الإعاقة"، في إطار العمل على تقنين الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة، وبناء على اتفاق التعاون مع منظمة الإسكوا في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تحت رعاية الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بالاسكوا، وحضور مجموعة من الخبراء في مجال الإعاقة  متمثلين في المجالس الطبية المتخصصة  التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ومجموعة من خبراء الإعاقات المختلفة، وأساتذة الجامعات في مجالات السمعيات، والبصريات، والطب الطبيعي، وعلم النفس.

وشهدت الورشة التحاور  ومناقشة التحديات الحالية وتبادل وجهات النظر وعرض المبادئ الرئيسية ونماذج وآليات التقييم وفقاً لنموذج التصنيف العربي الموحد للإعاقة، والتعرف على آليات التطبيق في مختلف الدول، وطرق تصنيف الإعاقة ودرجتها وكذلك كيف يتم تحديد مسار الخدمات  لكل حالة وفقاً لما يتناسب مع احتياجاتها.


التضامن

آليات تصنيف الإعاقة

حقوق ذوى الاعاقة



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