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التعليم تحدد 10 إجراءات لعقد امتحانات الثانوى العام للترم الثانى.. اعرف تفاصيل

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:05 م
التعليم تحدد 10 إجراءات لعقد امتحانات الثانوى العام للترم الثانى.. اعرف تفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة إجراءات مهمة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، نرصدها فى التقرير التالى:
 
-  الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بداية من يوم السبت 6 مايو وعدم عقد أى امتحانات خارج المواعيد المحددة.
 
-  الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلى للطلاب حيث تعقد الامتحانات بنسبة 85% إلكترونيا.
 
- لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
- التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.
 
-  يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا وهم طلبة المنازل والطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا هو ذات الامتحان الالكتروني.
 
- بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.
 
- منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو اي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش
 
- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقية في توقيت واحد.
 
- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني ويؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط 
 
- في حال وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الأولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذت اليوم.

التربية والتعليم

ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

اليوم السابع بلس



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