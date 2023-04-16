حصاد الوزارات.. السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
البحوث الفلكية: كسوف الشمس المرتقب الخميس لن يرى بمصر ولا يؤثر على هلال شوال
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التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة الطلاب المصريين بجامعات السودان
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الصحة تكشف خطوات التسجيل فى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
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