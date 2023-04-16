اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 05:23 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك

الأحد، 16 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك قطارات ارشيفية
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

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