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السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

الأحد، 16 أبريل 2023 10:55 ص
السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها السكة الحديد
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن سفر الركاب بالقطارات على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي بالتزامن مع بداية انطلاق قطارات خاصة بموسم عيد الفطر المبارك.

وجاءت تعليمات السكة الحديد للسائقين:

منع الركاب من السفر بالسبنسات والعربات غير المخصصة لسفر الركاب علاوة على ما جاء بالقانون رقم 240 لسنة 1979 بتعديل المادة رقم 170 مكرر من قانون العقوبات.

-المرجو من المهندسين رؤساء الإدارات المركزية لقطاع المسافات الطويلة ومناطق الاستعداد والتنبيه بتعيين قوة الجر والعربات اللازمة لهذا التشغيل خلال فترة التشغيل المخصصة لعيد الفطر.

-اتخاذ اللازم نحو المعاونة فى الرقابة ومنع دخول ركاب بدون تذاكر ومراقبة الحالة على الشبابيك وتأمين جميع القطارات ومنع الباعة الجائلين من ركوبها ومنع ركوب الجمهور من الأحواش.

-على مديري العموم ومديري الإدارات ومفتشى النقل والحركة ضرورة التواجد بمحطات القيام والمحطات المركزية لمراقبة الحالة وتصريف الزحام بالمحطات والعمل على راحة الجمهور وإعداد التعليمات المحلية لجميع المختصين لتنفيذ التعليمات بكل دقة ومراقبة انتظام حركة مسير القطارات.

 

 


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اليوم السابع بلس



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