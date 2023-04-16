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التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة الطلاب المصريين بجامعات السودان

الأحد، 16 أبريل 2023 02:49 م
التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة الطلاب المصريين بجامعات السودان وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الخارجية المصرية للإطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وذلك في إطار الأحداث الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق حاليا .
 
وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه سوف يقوم قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بتوجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للاطمئنان على سلامتهم.
 
وأكدت السفارة المصرية بالخرطوم استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنها على تواصل دائم مع أبنائنا الطلاب على مدار الساعة لحين انتهاء الأوضاع الراهنة.
 
وتهيب وزارة التعليم العالي بأبنائنا الطلاب ضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم ، في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.
 
جدير بالذكر، أن السفارة المصرية في الخرطوم كانت قد طالبت المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.
 
 

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