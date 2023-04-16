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الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

الأحد، 16 أبريل 2023 12:21 م
الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر فحص المقبلين على الزواج- أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

قائمة المراكز كالآتي:

المحافظه

الإدارة الصحية

اسم المنشأة الصحية

القليوبية

المركز الطبي العام ببنها

ادارة بنها الصحية

جنوب سينا

شرم الشيخ

مركز طب أسرة الرويسات

الشرقية

فاقوس

مركز رعاية الطفل

الزقازيق

مركز رعاية طفل ثاني

الزقازيق

مركز طبي النحال

الإسكندرية

العمراوي

مركز صحة أسرة العمراوي

شرق

مركز طب أسرة سان ستيفانو

وسط

مركز رعاية طفل محرم بك

المنوفية

شبين الكوم

المركز الصحي بشبين الكوم

شبين الكوم

المركز الصحي بميت خاقان

قويسنا

المركز الصحي بقويسنا

الباجور

المركز الصحي بالباجور

بركة السبع

المركز الصحي ببركة السبع

الشهداء

المركز الصحي بالشهداء

منوف

المركز الصحي بمنوف

أشمون

المركز الصحي بأشمون

السادات

المركز الصحي بالسادات

تلا

رعاية طفل تلا

سرس الليان

رعاية طفل بسرس الليان

قنا

قنا

وحدة مدينة العمال

أسيوط

غرب اسيوط

مركز  صحى مبارك

مطروح

إدارة مطروح

المركز الطبي ك٤

ادارة العلمين

وحدة العلمين الصحية

بورسعيد

بورسعيد

مركز طب الاسره العرب

الدقهليه

المنصورة

المركز الصحي العام

الاسماعيلية

الاسماعيلية

مركز طب اسرة نفيشة

الاقصر

الاقصر

وحدة طب اسرة الشيخ موسي

الفيوم

بندر الفيوم

مركز طب اسرة كيمان فارس

دمياط

دمياط

طب اسره اول-

الزرقا

طب اسره الزرقا

فارسكور

طب اسره فارسكور

كفر البطيخ

رعايه طفل كفر البطيخ

كفر سعد

طب اسره كفر سعد

دمياط

طب اسره تاني

الوادى الجديد

الخارجة

مركز طبي عيادة الامل

الداخلة

المركز الطبي بموط

بلاط

وحدة طب اسره بلاط

الفرافراة

وحدة طب اسره الكفاح

باريس

وحدة طب باريس

الجيزة

أكتوبر

مركز طبي الحصري

شمال الجيزة

مركز رعاية طفل مدينة العمال

الحوامدية

وحده طب اسره أم خنان

القاهره

روض الفرج

المركز الحضرى
 

نصر غرب

مركز طبي الحي السادس
 

المرج

مركز طبي الأندلس
 

الزيتون

مركز طبي سراي القبة
 

السيدة زينب

رعاية طفل مصر القديمة
 

النزهة

مركز طبي المحكمة
 

الشروق

مركز 100م
 

المعادي

مركز طبي الخبيري
 

القاهرة الجديدة

التجمع الخامس
 

حلوان

اطلس
 

الوايلى

رعاية طفل العباسية

السويس

الاربعين

مركز طبي الاربعين

كفر الشيخ

كفرالشيخ

المركز الطبى

البحر الاحمر

الغردقة

وحدة الميناء لطب الاسرة

بني سويف

إدارة بنى سويف

مركز طبي باروط

إدارة ببا

المركز الطبى ببا

إدارة ناصر

المركز  طبي ناصر

إدارة الواسطى

مركز طبي قمن العروس

سوهاج

سوهاج

مركز رعاية طفل شرق

سوهاج

المركز الطبي

جرجا

المركز الحضري

المنيا

المنيا

مركز رعاية طفل اول

الفكرية

المركز لطبى الشرقى

بنى مزار

المركز الطبى الحضرى

البحيرة

دمنهور

رعاية الهلال

أبو حمص

مركز صحة الأسرة 1

كفر الدوار

رعاية طفل اول

كفر الدوار

رعاية طفل ثان

ادكو

المركز الطبى

رشيد

المركز الطبى

شبراخيت

رعاية الطفل

ايتاى البارود

المركز الطبى

التحرير

رعاية الطفل

كوم حمادة

رعاية الطفل

المحمودية

رعاية الطفل

الدلنجات

المركز الطبى

حوش عيسى

رعاية الطفل

ابو المطامير

رعاية الطفل

وادى النطرون

رعاية الطفل

الرحمانية

رعاية الطفل

غرب النوبارية

المركز الطبى

اسوان

اسوان

مركز رعاية طفل اول

شمال سينا

ادارة العريش

مركز وسط المدينة

الغربية

طنطا ثان

مركز طبي سعيد

المحلة اول

رعاية طفل اول المحلة

زفتى

رعاية طفل زفتى
 

 

 

 


الصحة

المقبلين على الزواج

اجازة عيد الفطر

اخبار مصرية



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