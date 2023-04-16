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التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية حتى 5 مايو

الأحد، 16 أبريل 2023 04:02 م
التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية حتى 5 مايو مد فترة التقدم للطلاب والمعلمين
كتب محمود طه حسين

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قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة التقديم للطلاب بمرحلة رياض الأطفال والمعلمين والوظائف حتى 5 مايو، نظرا للإجازات الرسمية وطلب أولياء الأمور والمعلمين.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg
 
وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.
 
يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
 
 

التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024

اخبار مصر

أنشطة التوكاتسو



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