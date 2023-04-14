اليوم السابع
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الصحة: التدخين يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا حول العالم

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:30 ص
الصحة: التدخين يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا حول العالم إنفوجراف التدخين
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يتسبب فى وفاه 8 ملايين شخص سنويا حول العالم وطالبت بصرورة الحرص علي الصحة والاقلاع عن التدخين .

 قالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخن سيصاب بأعراض انسحاب لمدة 5 أيام فقط عندما يقوم بالإقلاع عن التدخين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.

وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.


الصحة

التدخين

الاقلاع عن التدخين



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