اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين

الخميس، 09 مارس 2023 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين أمطار - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
 
الصحة: لجنة لتحسين أحوال الأطباء برئاسة الوزير
 
الكهرباء: استرداد تكلفة محطات سيمنس بعد 5 سنوات بسبب توفير الوقود
 
وزيري يلتقي مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية الخارجية بألمانيا
 
الحكومة توافق على 5 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. اعرفها
 
النقل توضح مميزات المونوريل والمترو والقطار السريع.. انفوجراف
 
وزيرة التضامن تعلن تلقى الجمعيات الأهلية 9.5 مليار جنيه منحا وتبرعات خلال 2022
 
"التعليم" تحدد تعليمات تسجيل استمارة 1 سرى لملاحظى الثانوية العامة 2023
 
"الصحة" تكشف جهود مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى.. انفوجراف
 

 


اخبار 24 ساعه

الصحه

الكهرباء

محطات سيمنس

النقل

المونوريل

التضامن الاجتماعى

التربيه والتعليم



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:08 ص

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين

الإثنين، 06 مارس 2023 12:04 ص

أخبار 24 ساعة.. الصحة: إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج

الأحد، 05 مارس 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. "التأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة 55 مليار جنيه

السبت، 04 مارس 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات

الجمعة، 03 مارس 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استهلاك الطاقة

الخميس، 02 مارس 2023 12:01 ص

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة