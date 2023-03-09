أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة: لجنة لتحسين أحوال الأطباء برئاسة الوزير
الكهرباء: استرداد تكلفة محطات سيمنس بعد 5 سنوات بسبب توفير الوقود
وزيري يلتقي مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية الخارجية بألمانيا
الحكومة توافق على 5 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. اعرفها
النقل توضح مميزات المونوريل والمترو والقطار السريع.. انفوجراف
وزيرة التضامن تعلن تلقى الجمعيات الأهلية 9.5 مليار جنيه منحا وتبرعات خلال 2022
"التعليم" تحدد تعليمات تسجيل استمارة 1 سرى لملاحظى الثانوية العامة 2023
"الصحة" تكشف جهود مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى.. انفوجراف
الصحة: فحص 6.3 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
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