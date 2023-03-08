وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء ورفع توصياتها للحكومة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لدولة رئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

تتولى اللجنة المشار إليها، وضع تصور للمعوقات التي تواجه عمل الأطباء، كما تضع تصورا للحلول الممكنة والمناسبة لمواجهة ذلك.