وزير النقل: نخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازى فى ليبيا

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، أن الوزارة تخطط للربط السككى مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثانى للقطار السريع، من ابوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان، وغربا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازى.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، أنه استكمالاً لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة ، قامت وزارة النقل بوضع إستراتيجية شاملة للتحول إلي تشغيلنظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة وتتمثل هذه المشروعات في الآتى:

مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105كم وعدد 19 محطة، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد7 محطات.

جارى تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم، وعدد 22محطة ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر ) بطول43,7 كيلو متر وعدد13محطة.

تطوير الخطين الاول والثاني لمترو القاهرة واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور– إمبابة / جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كيلومتر وعدد 34 محطة وكذلك مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كيلومتر، ويجري حاليا ًتنفيذ المرحلة الأولي منه ( 6 أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كيلو متر بعدد17 محطة.

-مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادى الجديدة ) بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بطول 35 كم وعدد 27محطة.

-مشروع تطوير مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول 21,7 كيلومتر.

-مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر.

-تنفيذ ولأول مرة مشروع الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

-إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي.

-كما تشغيل الأتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه علي مستوي الجمهورية.