وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرة ل حج هذا العام.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعى تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الموحدة للحج بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكترونى المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ويعتبر الطلب تحت المراجعة، كما يتم إتاحة التقديم ورقيا من خلال ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من الأقارب، ثم تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية حيث تراجع البيانات مع المتقدمين.