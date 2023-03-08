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"التعليم" تحدد تعليمات تسجيل استمارة 1 سرى لملاحظى الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:59 ص
"التعليم" تحدد تعليمات تسجيل استمارة 1 سرى لملاحظى الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات  للمدارس الثانوية بشأن تسجيل استمارة 1 سرى للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة على ضرورة مراجعة بيانات المعلمين والموظفين، واستيفاء مادة التدريس لكل معلم بعناية، كما يجب أن يراعى أنه في حالة المدارس الثانوية ظهور جميع المواد التي يتم تدريسها في المرحلة الثانوية بكشوف "1 عضوية سرى، مع ملاحظة أنه في حالة عدم ظهور مادة تدريس معينة مثلا يعنى هناك خلل في تعنية استمارة "1" عضوية سري. 
 
وأوضحت الوزارة، أنه يتم اختيار الصف أو الصفوف التي يدرس لها المعلم، مع مراعاة أنه في حالة وظائف الإدارة المدرسية مدير ناظر وكيل إذا كان متفرغ بدون جدول يجب اختيار خانة "بدون جدول " في حالة المدارس التجريبية رسمي لغات يجب تحديد اللغة الأجنبية التي يدرس بها المعلم المواد العلمية أو الأدبية.
 
وأشارت، إلى أنه يتم استيفاء مواقع الندب للامتحانات بكل دقة وترفق المستندات مع كشوف استمارة "1" عضوية، حتى لا يتعرض المسئول للمساءلة القانونية، ويتم الاختيار في خانة الملاحظات حالات المعلمين الآتية (عجز نسبة 5 كفيف وضعيف البصر، العمل جزء من الوقت ومستبعد أمنيا) مع إرفاق المستندات الدالة مع كشوف "1 "عضوية سرى. 
 
وأكدت أنه يتم استيفاء بيان العمل داخل المدرسة لكل «معلم موظف» وذلك على المسئولية الكاملة لمدير ناظر المدرسة، وبعد الانتهاء من استكمال استمارة 1 عضوية سرى لكل العاملين بالمدرسة يجب طباعة الكشوف وإتباع تعليمات الطباعة عند وجود أي مشكلات عند الطباعة، مشددا على مراجعة بيانات المعلمين بكل دقة بالكشوف وخاصة بيانات الوظيفة على الكادر والعمل داخل المدرسة - المادة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه عند وجود أي خطأ في البيانات الوظيفية للمعلم أو الأساسية مثل الاسم الوظيفة على الكادر، وكذلك في حالات نقل أو ندب معلم من المدرسة إلى جهة أخرى يجب إبلاغ قسم الإحصاء بالإدارة مع تقديم المستندات اللازمة وتحديد الجهات التي نقل أو تدب اليها المعلم بكل دقة حتى يتسنى لقسم الإحصاء تنفيذ هذه القرارات أو التعديلات على قاعدة البيانات.
 
وذكرت الوزارة أنه بعد التأكد من إجراء التعديلات المطلوبة يجب طباعة كشوف 1 عضوية سري للمدرسة واستيفاء التوقعات والأختام وتسلم كشوف للجنة الإدارة المختصة.

التربية والتعليم

تسجيل استمارة 1 سرى

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة 2023



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