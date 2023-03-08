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الكهرباء: استرداد تكلفة محطات سيمنس بعد 5 سنوات بسبب توفير الوقود

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:47 م
الكهرباء: استرداد تكلفة محطات سيمنس بعد 5 سنوات بسبب توفير الوقود الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات سيمنس العملاقة الثلاثة في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة تعمل بأعلى كفاءة تصل إلى أكثر من 65%، وبأقل استهلاك الوقود.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع تمكن خلال الـ3 سنوات الماضية من توفير كميات هائلة من الوقود واستغلاله للتصدير للخارج بفضل التوسعات التى تمت بالشبكة، موضحا أن محطات سيمنس بعد 5 سنوات من تاريخ تشغيلها ستكون وفرت لمصر وقود بنفس قيمة تكلفة انشائها.

وأشار الوزير إلى أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة تتراوح بين 114 إلى 170 لتر ، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة لا يتعدى الـ150 لتر وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة و انشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال شاكر، إن الوزارة تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الأخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محطات سيمنس العملاقة

اكبر محطات توليد كهرباء بالعالم



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