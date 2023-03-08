حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة التضامن تعلن تلقى الجمعيات الأهلية 9.5 مليار جنيه منحا وتبرعات خلال 2022
"إعلام القاهرة" تستقبل فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى
ماذا يحدث فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج؟ الصحة تعلق
وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج الجمعيات
القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى كفر الشيخ
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القوى العاملة: مفاوضة جماعية تعيد عجلة الإنتاج داخل شركة فى السويس
55 مليار جنيه سنويا تكلفة زيادة المعاشات 15%.. التفاصيل
وزيرة الهجرة تنشر صورة والدتها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة: رمز الحنان والحب
الإقليمى للأغذية والأعلاف: فحص 424 شحنة إضافات أعلاف و292 شحنة أسمدة
"القوى العاملة" تعزز علاقات العمل فى منشآت بـ11 محافظة
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