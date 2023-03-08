اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 06:12 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

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