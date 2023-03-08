حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن تعلن تلقى الجمعيات الأهلية 9.5 مليار جنيه منحا وتبرعات خلال 2022