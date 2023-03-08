"القوى العاملة" تعزز علاقات العمل فى منشآت بـ11 محافظة

كتبت – مرام محمد

واصلت وزارة القوى العاملة خطتها نحو تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، تنفيذا لسياسات "الوزارة" بترسيخ مبادئ "الحوار المجتمعي" بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

وأعلنت "الوزارة" في بيان لها اليوم الأربعاء، تنظيمها لورشة العمل الثانية بشأن التعريف ببرنامج "عمل أفضل"، ذلك فى إطار مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة شارك فيها مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات المستهدفة من 11 محافظة هي: (القاهرة - الجيزة - القليوبية - البحيرة - الاسكندرية - المنيا - بنى سويف - المنوفية - بور سعيد - الاسماعلية - الشرقية)، فضلا عن مسؤولى إدارت تفيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية والشئون الاقليمية والدولية وتنمية وإدارة المواهب، وممثلي منظمة العمل الدولية ومشروع العمل الأفضل.

وبحسب البيان، فإن برنامج عمل أفضل يعتبر من البرامج الرائدة التابعة لمنظمة العمل الدولية، ويجرى تنفيذه بالتشارك مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، ويجمع البرنامج مجموعات متنوعة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والعلامات التجارية العالمية والحكومات، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في صناعة الملابس العالمية.