اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 12:36 م
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الإقليمى للأغذية والأعلاف: فحص 424 شحنة إضافات أعلاف و292 شحنة أسمدة

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:12 م
الإقليمى للأغذية والأعلاف: فحص 424 شحنة إضافات أعلاف و292 شحنة أسمدة السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة والحصر لنشاط المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف حيث يعتبر عدد التركيبات العلفية واضافات الاعلاف التي يتم تسجيلها بالمركز وعدد تراخيص التشغيل التي يصدرها قطاع الانتاج الحيواني وكذلك عدد العينات التي ترد من مديريات الزراعة علي مستوي الجمهورية من الكميات المنتجة من مصانع الاعلاف و عينات المطابقة لشحنات التصدير مجموعة من المؤشرات التكميلية لحركة السوق.
 
أكد أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف ان المركز وفروعه بالمنافذ الجمركية قد استقبل خلال شهر فبراير الماضي 424 شحنة إضافات اعلاف بزيادة قدرها 11٪؜ عن الشهر الماضي و 292 شحنة اسمدة مستوردة بزيادة قدرها 5٪؜ واصدر المركز شهادات تحليل ل 639 عينة علف دواجن بزيادة قدرها 59٪؜ و 302 عينة علف حيوان من اقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات بزيادة قدرها 39.4 ٪؜ عن شهر يناير الماضي.
 
وحدث انخفاض في عدد تسجيلات اضافات الاعلاف المستوردة بنسبة 35٪؜ في الوقت الذي زادت فيه تسجيلات المنتجات المحلية بنسبة 13٪؜ و قد وصل عدد طلبات التسجيل لتصنيع منتجات اعلاف واضافات محلية  الى 5 اضعاف ما تم تلقيه خلال شهر يناير و كلها مؤشرات ايجابية عن صناعة الاعلاف التي تسير علي خارطة طريق للعمل بكامل طاقتها في اقرب وقت و بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة تفعيلا لقرارات المؤتمر الاقتصادي واستعدادا لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وزارة الزراعة

الاسمدة

الاعلاف

الاغذية والاعلاف



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