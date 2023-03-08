القوى العاملة: مفاوضة جماعية تعيد عجلة الإنتاج داخل شركة فى السويس

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، مفاوضة جماعية ناجحة أعادت عجلات إنتاج شركة بالسويس نحو الدوران، وحققت مطالب 697 عاملاً.

وقال بيان صحفي، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس كشفت عن فض وقفة احتجاجية للعاملين بإحدى شركات القطاع الخاص لـ697 عاملا تقريباً من عمال الوردية الأولي، وتحقيق مطالبهم المتمثلة فى تحسين الأجور، وذلك بعد التفاوض ودياً مع إدارة الشركة من خلال إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، ودارت عجلة الإنتاج دون توقف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم المطلوبة منهم داخل أماكن عملهم وفقاً لاحكام القانون .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس في تقريره للوزارة، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية والتوجه إلى مقر الشركة بعد علمها بوجود وقفة شارك فيها 697 عاملا تقريبا من العاملين بالمصنع، من عمال الوردية الأولى، وذلك لتحقيق مطالبهم المتمثلة فى تحسين الأجور، وتم التفاوض مع العمال المعتصمين وشرح أحكام القانون فيما يخص المطالب المشروعة وكيفية المطالبة بها وحثهم على العمل والإنتاج، خاصة وأن الشركه تعمل بطاقة 40% من العمال، وأن الإدارة ملتزمة بما جاء بالقانون، وقامت بصرف منحة شهر رمضان الكريم لكافة العمال بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 2000 جنيه خلال الأسبوع الماضي.