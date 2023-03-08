وزيرة الهجرة تنشر صورة والدتها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة: رمز الحنان والحب

كتب محمود راغب

نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورة لوالدتها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، وعلقت قائلة: "فى اليوم المرأة العالمي رحمة الله علي أمي الحبيبة الدكتورة فريدة نعمة الله ".

وأضافت وزيرة الهجرة : "أمى كانت رمز الحنان والحب وأيقونة العطاء بلا مقابل في حياتي وحياة كثيرين فكل عام والمرأة المصرية كما هي عظيمة شامخة ورمز الآمة.. كل عام والمرأة المصرية بالخارج سند لأسرتها وصورة مشرفة لوطنها".

وتحتفل المرأة المصرية في شهر مارس من كل سنة بيوم المرأة المصري والعالمي، بسبب الإنجاز الملموس الذي قدمته المرأة في المجتمع بعد المجهود الكبير الذي وفرته الدولة المصرية لها، وهو ما ساعدها على تحقيق نجاحات لم تحققها من قبل في التمكين الاجتماعي.

المرأة المصرية أصبحت تمثل أولوية لدى الدولة، لذلك، تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعادت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة.