أخبار × 24 ساعة.. "التأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة 55 مليار جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"القومية للتأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة حوالى 55 مليار جنيه
الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد الالتهاب الكبدى "بى" خلال 2022
التضامن فى أسبوع.. زيادة دعم تكافل وكرامة 25% بتوجيهات الرئيس السيسي ..فيديو
بعد نقل الوزرات للعاصمة الإدارية.. اعرف أسعار اشتراكات خطوط مترو الأنفاق
"حقوق حلوان" تنظم المؤتمر السنوى للجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبى مارس الجارى
وزير الرى يتفقد محطة الرفع العملاقة بتوشكى والنصب التذكارى بأسوان
التضامن فى أسبوع.. زيادة دعم تكافل وكرامة 25% بتوجيهات الرئيس السيسي ..فيديو
التعليم العالى تصدر تقرير بحصاد أنشطة الوزارة خلال أسبوع
مشروع بحثى بـ"تيودور بلهارس" لإنتاج شريط مناعى لتشخيص سرطان المثانة البولية
التضامن: نستهدف رفع كفاءة الحضانات لتوفير بيئة آمنة للأطفال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة