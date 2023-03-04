اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "التأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة 55 مليار جنيه

السبت، 04 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة 55 مليار جنيه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"القومية للتأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة حوالى 55 مليار جنيه

الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد الالتهاب الكبدى "بى" خلال 2022

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بعد نقل الوزرات للعاصمة الإدارية.. اعرف أسعار اشتراكات خطوط مترو الأنفاق
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وزير الرى يتفقد محطة الرفع العملاقة بتوشكى والنصب التذكارى بأسوان
التضامن فى أسبوع.. زيادة دعم تكافل وكرامة 25% بتوجيهات الرئيس السيسي ..فيديو
التعليم العالى تصدر تقرير بحصاد أنشطة الوزارة خلال أسبوع

 


التضامن

الرى

التعليم

التربيه والتعليم

المناخ

الصحه

قوافل تنمويه

الهيئة القومية للتأمينات



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