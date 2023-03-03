بعد نقل الوزرات للعاصمة الإدارية.. اعرف أسعار اشتراكات خطوط مترو الأنفاق

كتب سيد الخلفاوى

يبحث الكثير عن أسعار اشتراكات المترو، بالتزامن مع انتقال الموظفين للعمل من العاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات، حيث أن المترو وخاصة الخط الثالث، يتكامل مع القطار الكهربائى الخفيف والذى يمتد من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام إلى العاصمة الإدارية.

وينشر اليوم السابع أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم.

- 9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

- 16 محطة ، مرحلتين، سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوى 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية.

- 25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية.

- اكبر من 25 محطة، 4 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 6 جنيهات داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ).

اشتراكات المترو السنوية:

- اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيها.

– اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيها.

يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر استمارة 5 جنيهات للاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيهات للاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيها عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).

المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .