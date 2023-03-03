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التعليم العالى: قوافل تنموية لجامعات شرق الدلتا بالتعاون مع "حياة كريمة"

الجمعة، 03 مارس 2023 11:33 ص
التعليم العالى: قوافل تنموية لجامعات شرق الدلتا بالتعاون مع "حياة كريمة" جانب من المشاركين فى القافلة
كتب: محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور الخدمي المُجتمعي للجامعات المصرية، والمُساهمة في حل المشكلات المُجتمعية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرة الأكاديمية الكبيرة التى تمتلكها الجامعات فى نشر الوعى بين أفراد المجتمع.

وأشار الوزير إلى مواصلة الجامعات المصرية تنظيم القوافل التنموية المختلفة في جميع المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن تقديم خدمات متميزة للمواطنين يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق المُبادرات المجتمعية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى رفيع، وأكد الوزير على ضرورة تضمين القوافل كجزء من خطة الأنشطة السنوية للجامعات، وتنظيمها بشكل دوري كالتزام مجتمعي من الجامعات.

وفي هذا الإطار نظمت جامعة دمياط قافلة شاملة بالتعاون مع جامعات شرق الدلتا ومسؤولي مُبادرة "حياة كريمة" بدمياط؛ لتقديم الخدمات الشاملة بالتحالف مع جامعات شرق الدلتا؛ (دمياط، وقناة السويس، وبورسعيد، والسويس، والعريش).

وأوضح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أن القافلة شملت تقديم الخدمات الصحية، والزراعية، والبيطرية، وتم تنفيذ القافلة بمدينة "ميت أبي غالب" بمركز كفر سعد محافظة دمياط، وضمت في خدماتها؛ العيادات الطبية، وعيادات الأسنان، والوحدة الزراعية والإرشاد الزراعي، والوحدة البيطرية ومراكز التثقيف، ودار المناسبات.

وشارك فى القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات شرق الدلتا، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة، والدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب، والدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع.

المشاركين فى القافلة
المشاركين فى القافلة

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 


التعليم العالى

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

شرق الدلتا

اخبار التعليم العالى



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