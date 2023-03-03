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"حقوق حلوان" تنظم المؤتمر السنوى للجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبى مارس الجارى

الجمعة، 03 مارس 2023 09:21 م
"حقوق حلوان" تنظم المؤتمر السنوى للجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبى مارس الجارى جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الحقوق بجامعة حلوان خلال شهر مارس الجارى المؤتمر العلمى السنوى، بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبى فى ضوء رؤية مصر 2030 "، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبرئاسة الدكتورة أمل لطفى عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ويهدف المؤتمر وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز أهداف المؤتمر...

1تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الأجنبى فى تحقيـق التنمية المستدامة فـى ضـوء رؤية مصر 2030.

2- مناقشـة المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديــــة والعمليــة التـى تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـى المباشـر.

3- مناقشة أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة فى جذب الاستثمارات الأجنبة المباشرة.

4 - طرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبى المباشر.

5- الوصول إلى حلـول وآليـات عـمـل حددة لتشجيع الاستثمار الأجنبى بغرض تحقيق النمو الاقتصادى فى ضـوء رؤيـة 2030.

 

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور منها الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وعقود الاستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها ، والاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر فى ضوء تحديات التغير المناخى والمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية ودور الوسائل البديلة فى تسويتها، والحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار.


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