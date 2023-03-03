اليوم السابع
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الرى: تقنين مآخذ المياه المخالفة قبل صدور قانون الموارد المائية

الجمعة، 03 مارس 2023 10:21 ص
الرى: تقنين مآخذ المياه المخالفة قبل صدور قانون الموارد المائية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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طالبت وزارة الموارد المائية والري المواطنين الراغبين فى تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة  قبل صدور قانون الموارد المائية ولائحته التنفيذية التقدم بطلبات لتقنين تلك مآخذ لرئيس الادارة المركزية فى المحافظة التابع لها المأخذ على أن تكون الطلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقًا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك فى خلال مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التى تنتهى فى 12 يوليو 2023.

يأتى ذلك ضوء صدور قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ، وما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

 

مطالبات وزارة الرى
مطالبات وزارة الرى

 

 


الرى

قانون الرى

مآخذ المياه المخالفة

المياه

وزير



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