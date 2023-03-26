محافظ بنى سويف يهنئ الطالبة "بسمة" لفوزها بميدالية برونزية فى رفع الأثقال

هنأ الدكتور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بفوز ابنة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببنى سويف اللاعبة بسمة رمضان محمد بالمركز الثالث فى بطولة العالم للشباب، وحصولها على الميدالية البرونزية فى ميزان (40) كجم فى الكلين والنطر وزن 66 فى البطولة التى تستضيفها ألبانيا خلال الفترة من 25 مارس الجارى وحتى 1 أبريل المقبل.

وأشاد المحافظ بأداء ابنة بنى سويف فى البطولة العالمية، ومهنئا لها بحصولها على المركز الثالث فى أول مشاركة دولية لها، ومتمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، خاصة أن لديها الكثير لتقدمه لبلدها، باعتبارها إحدى لاعبات المنتخب المصرى لرفع الأثقال "شباب"، لافتا إلى استقباله وتكريمه للاعبة بعد فوزها وحصولها على 3 ميداليات ذهبية فى رفع الأثقال تحت 17 عام فى البطولة العربية التى استضافتها سوريا " نهاية يناير الماضي".

من جانبه أضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن الرباعة "بسمة" تعد أصغر لاعبة فى المنتخب وأول مشاركة دولية لها وقد تم تدريب اللاعبة بمقر مركز شباب مدينة ناصر مع مدربى المشروع كابتن أحمد محمد عبد العزيز وكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، وذلك بعد انضمامها للمنتخب المصرى لرفع الأثقال فى نوفمبر 2022، تحت إشراف مدير المشروع ببنى سويف إيمان حسين نور الدين.