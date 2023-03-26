تعليم بنى سويف: الطالبة "بسمة رمضان" تحصل على برونزية العالم لرفع الأثقال

بنى سويف هانى فتحى

هنأ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية و التعليم ببني سويف ، الطالبة " بسمة رمضان عبد الوهاب" بالصف الأول الإعدادي بمدرسة محمد فريد الاعدادية التابعة لإدارة ناصر التعليمية لحصولها على برونزية العالم لرفع الأثقال في الكلين والنطر وذلك في البطولة الدولية التي تنظمها دولة البانيا في الفترة من السبت 25 مارس وحتى 1 ابريل المقبل.

وحسب بيان لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف فإن وكيل الوزارة قد استقبل البطلة بسمة في مكتبه وحرص على تكريمها عندما فازت بالمركز الأول في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كجم وحصولها على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنطر والتي استضافتها دولة سوريا في يناير الماضى.

ووجه وكيل الوزارة التهنئة للطالبة وأسرتها متمنيا لها دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم ورفع اسم مصر عاليا.