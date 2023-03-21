اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:57 م
أكرم القصاص
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افتتاح معرض للحرف التراثية اليدوية بديوان عام حي الجمرك بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:24 م
افتتاح معرض للحرف التراثية اليدوية بديوان عام حي الجمرك بالإسكندرية المعرض
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتحت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ، معرض الحرف التراثية اليدوية ، الذي يقام بديوان عام الحي  حيث تنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدويه وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات ، التى تتميز بجودتها وتنوعها
 
جاء ذلك فى أطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام  بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كافة فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ودعم مبادرة مشروعك لتحقيق تنميه اقتصادية ومجتمعية شاملة.
 
 
 

الاسكندرية

حى الجمرك

احياء الاسكندرية

الحرف اليدوية



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