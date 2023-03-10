الجيزة تشارك بمعرض "أيادى مصر" للصناعات اليدوية والحرف التراثية.. صور

كتبت - مرام محمد

شاركت محافظة الجيزة في فعاليات جناح منصة "أيادى مصر" التابعة ل وزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ(56) فى مركز القاهرة الدولى بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمشاركة الفعالة في المعرض من خلال عارضي الحرف اليدوية والتراثية لدعم فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح آفاق عمل لهم.

ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن منصة أيادى مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية.

وأشارت أن المحافظة حريصة على إشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.

وأشادت هند عبد الحليم، بمنصة أيادى مصر لمساهمتها بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية بما يساهم فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً.