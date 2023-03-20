اخبار 24 ساعة.. الصحة: استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» 599 ألف جرعة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم يعلن إطلاق مسابقة أولمبياد مدارس مصر فى مختلف المحافظات
الكهرباء: نتلقى شكاوى الأعطال على مدار الساعة وتشمل وقت الإفطار فى رمضان
فرص عمل جديدة للشباب فى الجيزة.. مزايا تأمينية وزيادات سنوية
"التموين": الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية
الصحة: استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» بإجمالى 599 ألف جرعة
إعلان جدول الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.. صور
وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر بالذكرى الـ13 لتوليه المشيخة
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