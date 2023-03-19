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إعلان جدول الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 06:40 م
إعلان جدول الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.. صور امتحانات الثانوي الازهرية
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها: (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).
 
وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
 
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جدول الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الثانوية الازهرية

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

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