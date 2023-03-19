وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر بالذكرى الـ13 لتوليه المشيخة

كتب لؤى على

هنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بمناسبة مرور 13 عاما على تولي فضيلته مشيخة الأزهر.

جاء ذلك خلال تدوينة للدكتور الضويني على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك وتويتر كتب فيها؛ "ثلاثة عشر عامًا قاد فيها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، الأزهر الشريف؛ لتحقيق الكثير من الإنجازات التي أسهمت في نهضة الأزهر، ورسَّخت للحوار، ودعمت قيم التسامح والتعايش حول العالم، نسأل الله لفضيلته دوام الصحة والعافية، وأن يديمه ذُخرًا للإسلام والمسلمين".

وتحل اليوم ذكرى تولى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، منصب شيخ الجامع الأزهر، حيث صدر في التاسع عشر من مارس لعام ٢٠١٠، قرارا رئاسيا بتعيين فضيلته خلفا لفضيلة الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، ليصبح بذلك الإمام الطيب الشيخ الخمسون للجامع الازهر.