يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة .. الأرصاد تكشف ملامح طقس الربيع

كتب محمود راغب

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية ، بيانا حول وصف المناخ خلال فصل الربيع على جمهورية مصر العربية، موضحة أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع على جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 وسيتمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الربيع هو فصل إنتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ، ويتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

وتابعت، عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعه حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبيه غربيه نشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين) والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة ، ثم يحدث انقلاب حراري وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط امطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

كما ينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر (السودان) الموسمي) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

واختتمت، يعتبر هذا البيان إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الربيع لأخذ الإستعدادت المبكرهو الإحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كافي.