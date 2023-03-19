اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين": الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية

الأحد، 19 مارس 2023 08:00 م
"التموين": الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية الدكتور إبراهيم عشماوى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، إن الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية واستطاعت الحفاظ على الاحتياطي الآمن السلع الاستراتيجية، وتتوسع في سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها، وتحافظ على تنوع الإمدادات من أكثر من دولة.
 
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، إلى أن قدرة الدولة على توفير الأموال ولديها كفاءة على إتاحة السلع للمواطن دون مغالاة، موضحا أن هناك بعض الدول تئن من قصور بعض السلع. 
 
وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن لدينا ما يصل إلى 3.3 شهر احتياطي من الأقماح، واستطعنا توفير مركبين من أوكرانيا بـ120 ألف طن، وأقماح من رومانيا وبلغاريا.
 
وذكر أن الاتفاقية الدولية للحبوب، بدأت عام 1986 وانضم إليها 85 دولة بينهم مصر انضمت لها عام 1995، ولدينا ما يقرب 28 سنة، وتجمع كبار المستوردين للحبوب ولها دور مهم في تقديم الإحصائيات والتحليلات الخاصة بصناعة الحبوب، ولكن عام 2008 بعد المشكلات الاقتصادية العالمية كان دول القائمين على الاتفاقية ليس الدور المنوط للتدخل في السوق وتقديم الحبوب للدول المستوردة، فقررت مصر التخارج من الاتفاقية، وهناك دول طلبت من مصر البقاء في الاتفاقية لأن مصر أكبر دولة مستهلكة للأقماح، وهناك دراسات تجري على قدم وساق للعودة لاتفاقية الحبوب.
 

التموين

اتفاقيه الحبوب

القمح

الاقتصاد العالمى



الموضوعات المتعلقة

الأقصر تستقبل شهر رمضان بسلسلة معارض "أهلا رمضان".. توفير السكر والأرز والسمن والزيت بتخفيضات تصل 30%.. التموين والغرفة التجارية ترفعان درجة الاستعداد للشهر الكريم بجولات يومية على المعارض والسلاسل التجارية

الأحد، 19 مارس 2023 04:00 ص

تموين الجيزة: معارض "أهلا رمضان" مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم

الأحد، 19 مارس 2023 01:00 ص

تموين كفر الشيخ: تحرير 35 محضرا لأصحاب المخابز وضبط سلع منتهية الصلاحية

السبت، 18 مارس 2023 09:20 م

التموين: نتابع كميات السلع فى معارض أهلا رمضان على مدار الساعة

السبت، 18 مارس 2023 08:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة