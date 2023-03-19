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الكهرباء: نتلقى شكاوى الأعطال على مدار الساعة وتشمل وقت الإفطار فى رمضان

الأحد، 19 مارس 2023 09:27 م
الكهرباء: نتلقى شكاوى الأعطال على مدار الساعة وتشمل وقت الإفطار فى رمضان وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 على مدار الـ24 ساعة، موكدا أن خدمة تلقى الشكاوى ستعمل أيضا أثناء وقت الإفطار حفاظا على استقرار التغذية الكهربائية وحرصا على عدم مبادرة اى مواطن لإصلاح عطل قد يعرض حياته للخطر.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وشركات توزيع الكهرباء استعدت لشهر رمضان المبارك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل بداية الشهر الكريم.

وأشار حمزة، إلى أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة، موكداً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة وعدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع حمزة، أنه تقرر رفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لشهر رمضان الكريم حرصاً على عدم معاناة المواطنين من أى أعباء خلال أداء فريضة الصيام، موكداً أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

رمضان

شهر رمضان

أيمن حمزة



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