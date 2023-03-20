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أخبار 24 ساعة.. الصحة: استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» بإجمالى 599 ألف جرعة

الإثنين، 20 مارس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» بإجمالى 599 ألف جرعة وزارة الصحة والسكان
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

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فرص عمل جديدة للشباب فى الجيزة.. مزايا تأمينية وزيادات سنوية
"التموين": الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية
الصحة: استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» بإجمالى 599 ألف جرعة

 


وزارة الصحة

لقاح فايزر المعدل

اخبار مصر

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