حصاد الوزارات.. النقل: اشتراكات القطار الكهربائى مخفضة 50%

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
النقل: اشتراكات القطار الكهربائى مخفضة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية
التعليم: مدارس المتفوقين تساعد على إعداد خريجين قادرين على الابتكار
وزير القوى العاملة يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمشاركة 40 شركة
وزير الطيران: الدولة لن تتخلى عن القطاع.. وجهود القيادة السياسية محل تقدير
محافظ القاهرة: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية دون أى زيادة
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1503 فرص عمل لذوى الهمم.. صور
وزير الكهرباء يلتقى وفدا من المستثمرين بالدنمارك لبحث سبل التعاون
الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الكبد يزيد نسبة الشفاء
الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان لـ1.2 مليون مواطن بالمستشفيات
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