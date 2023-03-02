وزير الكهرباء يلتقى وفدا من المستثمرين بالدنمارك لبحث سبل التعاون

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فيليب كريستيان شريك مؤسس لشركة Copenhagen infrastructure partners (CIT) وأحمد الشربيني، كبير مسؤلي الاستثمار بالشركه بامريكا والدكتورة هنزاده فريد، القنصل التجاري بالسفارة الدنماركيه والوفد المرافق لهم، لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر مع قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة والتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحباً بالتعاون مع الشركات الدنماركية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

بالإضافة الي العديد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأكد شاكر على اهتمام القطاع بتوطين صناعة المستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر .

ومن جانبه أشاد فيليب كريستيان شريك مؤسس لشركة Copenhagen infrastructure partners بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وخاصة الطاقة المتجددة .

وأكد على رغبته فى التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مؤكداً ان بمصر فرص واعدة للاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكداً على اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

واشار ان للشركة خبرات فى صناعة المستلزمات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.