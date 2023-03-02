اليوم السابع
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وزير الطيران: الدولة لن تتخلى عن القطاع.. وجهود القيادة السياسية محل تقدير

الخميس، 02 مارس 2023 01:40 م
وزير الطيران: الدولة لن تتخلى عن القطاع.. وجهود القيادة السياسية محل تقدير الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل

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أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مصر للطيران نحو المضي قدما في خطة تحديث أسطول الناقل الوطني بضم طائرات جديدة من أحدث الطرازات العالمية.

 

وجه وزير الطيران، خلال كلمة في الاحتفالية المقامة في مطار القاهرة الدولي، بمناسبة تسلم مصر للطيران طائرة جديدة، الشكر لشركة إيرباص العالمية على التزامها تجاه مصر للطيران بتسليم صفقات الطائرات في موعدها، مشيرا إلى أن تسلم باقي صفقة الطائرات حتى سبتمبر المقبل. 

 

وأعرب وزير الطيران عن تقديره لجهود القيادة السياسية، موجها الشكر  للرئيس السيسي والقيادة السياسية على دعمها لمصر للطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدولة لم تتخلى عن مصر للطيران وداعمة دائما لمصر للطيران، مشيراً إلى إنه سيتم الإعلان عن استراتيجية التطوير خلال المرحلة القادمة.

 

ووجه وزير الطيران، رسالة طمأنه للعاملبن، قائلا: " نعدكم أن الغد سيكون أفضل، لقد تعرضنا للكثير من الأزمات خلال الفترة الماضية.

 

وأشار وزير الطيران، إلي أنه تم التنسيق خلال الفترة الماضية بين مصر للطيران والشركات الخاصة، للعمل من أجل تكثيف الجهود للوصول إلى عدد كبير من النقاط المختلفة حول العالم بشكل تكاملي.

 

 
 

 


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