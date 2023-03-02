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"التعليم" تعقد ندوات تثقيفية لتوعية الطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية

الخميس، 02 مارس 2023 11:15 ص
"التعليم" تعقد ندوات تثقيفية لتوعية الطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية استمرار عقد  وتنفيذ ندوات تثقيفية للطلاب حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حرصا على  سلامة الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الندوات  تناولت توعية الطلاب  بمخاطر الألعاب الإلكترونية ومالها  من أضرار تصيب الفرد بالإجهاد والإرهاق ،وتوجيههم إلى ممارسة الأنشطة المفيدة لتقوية القدرات العقلية والذهنية فضلا  ممارسة الرياضة، وتقديم مجموعة من  النصائح  والإرشادات للدخول إلى المواقع المفيدة، وخاصة التعليمية لتحقيق الاستفادة وعدم التعرض لأى ألعاب تؤثر على صحتهم الذهنية والبدنية.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.


التربية والتعليم

الالعاب الإلكترونية

توعية الطلاب بخطورة الالعاب الإلكترونية

اخبار مصر



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