وزير القوى العاملة يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمشاركة 40 شركة

كتبت مرام محمد

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بشروط السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل.

وقال "الوزير" خلال افتتاحه اليوم الخميس فعاليات إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا"، بحضور ممثلين عن 40 شركة، والتي نظمتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة بأحد الفنادق، إن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يُحافظ على الأرواح والممتلكات، ويُؤمِن بيئة العمل فى القطاعات المختلفة.

ودعا "الوزير" كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات، إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي اليوم فإن الوزير حسن شحاتة شدد أيضاً على أن اهتمام " الوزارة" بهذا الملف، وإحكام الرقابة عليه وتطبيق القانون، يأتي فى إطار خطتها نحو تكثيف العمل على نشر التوعية والتثقيف حول موضوعات السلامة والصحة المهنية من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة والإدارات التابعة لها داخل مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ووجه "الوزير"، الشُكر لممثلي الشركات على المشاركة في فعاليات إطلاق "المبادرة"، التي تستهدف التوعية بقضية السلامة والصحة المهنية باعتبارها موضوع تضعه "الوزارة" على رأس أولوياتها، كون "السلامة المهنية" هي الطريق الأمثل للتنمية المستدامة، وطريق كل عامل ناجح، كما أنها داعم لاستمرارية الإنتاج بأفضل الممارسات، فهي مظلة الأمان، والنجاة للعامل والمنشأة في وقت واحد.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تسعي من خلال تنظيم هذا اللقاء مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها، إلى التوعية بالسلامة والصحة المهنية بهدف حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية،والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهـدد حياتهم، تحت ظروف غير مأمونة تُعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة، موضحاً أن المسئولية التي تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها واضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها.

وبحسب البيان الصحفي تناولت فعاليات اطلاق "المبادرة" اليوم مجموعة من المحاضرات تناولت أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والاصابات، وعلى المنشآت والانتاج، كما تناولت خطة الطواري والاخلاء، بشأن كيفيه إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق، وذلك إيماناً بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات .

وسلم الوزير شهادات تقدير من المديرية لإتمام المبادرة للمشاركين بها كذلك أعضاء فريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

حضر فعااليات إطلاق المبادرة: أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، والمهندسة غادة ابراهيم عوض مديرعام الادارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأحمد اسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات بالوزارة، وأحمد معروف مديرعام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وحنان حسن مدير إدار السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة .