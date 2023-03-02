اليوم السابع
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محافظ القاهرة: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية دون أى زيادة

الخميس، 02 مارس 2023 01:03 م
محافظ القاهرة: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية دون أى زيادة محطة بنزين - موقف سيارات
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس دون أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.

 
ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.
 
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور علي المواقف للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
 

 


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