محافظ القاهرة: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية دون أى زيادة

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور علي المواقف للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.