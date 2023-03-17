لمرضى الكوليسترول .. 3 مكملات لا يجب تناولها منها البوتاسيوم

كتبت ميرفت رشاد

يتم تسويق العديد من المكملات للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول، ولكن مع وجود الكثير في السوق ، قد يكون من الصعب معرفة الأفضل، ويعد إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ومستوى نشاطك أكثر فعالية وربما أكثر أمانًا من تناول المكملات، يحتوي الطعام على وفرة من العناصر الغذائية التي تعمل بشكل تآزري في جسمك للمساعدة في تحسين الصحة العامة ، بما في ذلك خفض الكوليسترول، المكملات غالية الثمن يمكن أن يكون تناول بعضها أمرًا خطيرًا ، وإليك 3 مكملات لا يجب أن تتناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تتفاعل هذه المكملات مع الأدوية ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

مكملات لا يجب أن تتناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم



1. البوتاسيوم



البوتاسيوم معدن مهم يلعب دورًا في الحفاظ على توازن السوائل داخل الخلايا، غالبًا ما يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لخفض ضغط الدم، عن طريق إزالة الصوديوم من الجسم عن طريق البول ، والذي بدوره يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ، خاصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الصوديوم.

غالبًا ما يتعايش ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ، إذا وصفت لك أدوية للمساعدة في خفض ضغط الدم ، فقد لا تكون مكملات البوتاسيوم آمنة، يقلل تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين من إفراز البوتاسيوم في البول ويمكن أن يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم (الكثير من البوتاسيوم في الدم). يمكن أن يسبب فرط بوتاسيوم الدم المفاجئ خفقان القلب وألم في الصدر والغثيان أو القيء.

بدلاً من تناول مكمل غذائي ، ركز على الحصول على البوتاسيوم من خلال الأطعمة المغذية ، مثل الفواكه والخضراوات والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

2. مكملات الثوم



للثوم فوائد صحية عديدة - فهو مادة حيوية (مما يعني أنه يساعد على تغذية البكتيريا الجيدة في أمعائنا) وقد يكون له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تمت دراسة الثوم الخام ومكملات الثوم لاستخدامها في خفض الكوليسترول، يُعتقد أن الأليسين ، وهو مركب نشط بيولوجيًا ، يسبب هذا التأثير ، وجد الباحثون أن الثوم ساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

يعتبر تناول الثوم آمنًا لمعظم الناس ويمكن أن يكون له فوائد صحية ، ولكن يمكن أن يكون للثوم تأثيرات خفيفة مضادة للتخثر ، إذا كنت تتناول مميعات الدم أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو كنت تعاني من اضطراب النزيف ، فمن المحتمل أن تتجنب مكملات الثوم (لأن المكملات أكثر تركيزًا). تشمل الآثار الجانبية الأخرى رائحة الجسم واضطراب المعدة والحموضة المعوية.

3. المكملات المركبة



تحتوي بعض المكملات الغذائية الموجودة في السوق على مجموعات مكونات مختلفة ويتم تسويقها لدعم مستويات الكوليسترول الصحية، قد تحتوي هذه المكملات على مستخلصات الزيت والنياسين والمغنيسيوم ، على سبيل المثال لا الحصر، ضع في اعتبارك أن هذه المكملات تستهدف المستهلكين الذين لديهم بالفعل مستويات صحية من الكوليسترول، لا يُقصد بمكملات مثل هذه أن يستخدمها الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن الأدوية.